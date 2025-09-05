Νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών ο 17χρονος δράστης, ο οποίος είχε επιτεθεί προηγουμένως με μαχαίρι σε δάσκαλο σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας BILD, οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα.

Ο νεαρός προσπάθησε να τους επιτεθεί και εκείνοι τον πυροβόλησαν και τον συνέλαβαν.

Λίγα λεπτά αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.

«Κατά την διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση πυροβόλου όπλου.

Ο τραυματίας εκπαιδευτικός έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο», σύμφωνα με ανακοίνωση στα μέσα δικτύωσης, της αστυνομίας του κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.