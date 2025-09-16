Εμφανώς συγκινημένος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εγκαινίασε χθες το βράδυ την πρώην κεντρική συναγωγή του Μονάχου υποσχόμενος ότι η Γερμανία «θα κάνει το παν προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Εβραίοι θα μπορούν να ζουν, να γιορτάζουν και σπουδάζουν εδώ χωρίς φόβο».

Με δάκρυα στα μάτια, ο Μερτς παραδέχθηκε την αδράνεια της πολιτείας έναντι του αυξανόμενου αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια.

«Για πολύ καιρό, εμείς στην πολιτική και στην κοινωνία κάναμε τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που έχουν έρθει στην Γερμανία τις τελευταίες δεκαετίες κοινωνικοποιήθηκαν σε χώρες όπου ο αντισημιτισμός αποτελεί πρακτικά κρατικό δόγμα και το μίσος για το Ισραήλ εναλλάσσεται ακόμη και στα παιδιά», δήλωσε ο Μερτς από τα εγκαίνια της πρώην κύριας συναγωγής του Μονάχου στην περιοχή Γκέρντνερπλατς, η οποία χτίστηκε το 1931, καταστράφηκε από τους Ναζί στη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938, άνοιξε και πάλι το 1947 και εγκαταλείφθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της πόλης το 2006, οπότε και άνοιξε ο δρόμος για την ανέγερση νέας και μεγαλύτερης συναγωγής.

BERLIN: Germany’s Chancellor Merz is close to tears at the reopening of a synagogue in Munich and declares war on “all forms of old and new anti-Semitism” in the country. pic.twitter.com/odWZLc1PD8 — KolHaolam (@KolHaolam) September 15, 2025

Το παλιό κτήριο ανακαινίστηκε σταδιακά, με την πόλη του Μονάχου, το κρατίδιο της Βαυαρίας και το ομοσπονδιακό κράτος να δαπανούν συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ.