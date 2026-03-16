Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απέκλεισε το ενδεχόμενο γερμανικής συμμετοχής στην διασφάλιση των Στενών του Ορμούζ, απαντώντας εμμέσως στο αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη από τις χώρες «που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του στενού», ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με πιθανή επέκταση της ήδη υπάρχουσας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ του είπαν ότι οι επιθέσεις τους είχαν ως στόχο την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν – ιδίως των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του. «Η Γερμανία αναμένει να ενημερωθεί όταν αυτό επιτευχθεί. Τότε θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις», τόνισε και επανέλαβε ότι «μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ “Aspides” στα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε “πολύ επιφυλακτικός” για το αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς η αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου στην πραγματικότητα εδρεύει, «δεν είναι αποτελεσματική». Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον τελειώσει η στρατιωτική σύγκρουση, υπογράμμισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, ενώ παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος δεν ήταν «άμεσα αναμενόμενος» και ότι «δεν είναι απολύτως σαφές» πότε θα τελειώσει. Είναι σαφές, σημείωσε, ότι η Ευρώπη παρέχει πάντα εποικοδομητική υποστήριξη στην διασφάλιση των θαλασσίων οδών. Ξεκαθάρισε όμως και ότι δεν βλέπει «καμία άμεση ανάγκη και σίγουρα όχι για συμμετοχή της Γερμανίας».

Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε τέτοια επιχείρηση εξέφρασαν ήδη οι Πράσινοι και η Αριστερά, ενώ και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει προχθές από τη Νορβηγία ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα στρατιωτικό μέτρο ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς», τονίζοντας ότι η Γερμανία ούτε συμμετέχει στον πόλεμο ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο μέλλον. «Όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ