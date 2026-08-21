Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας ανακάλυψαν περίστροφα που ήταν κρυμμένα σε ένα δάσος στο Βερολίνο πέρυσι και πιστεύουν πως τα όπλα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν δολοφονίες για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung.

Η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας, που δημοσιοποιήθηκε από κοινού με τα δημόσια περιφερειακά ΜΜΕ NDR και το WDR σήμερα, επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενες πηγές που είπαν πως ένας ύποπτος έχει συλληφθεί στη Ρουμανία και μπορεί να ήταν εκείνος που έστησε την κρυψώνα των όπλων.

Το Γραφείο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας ερευνά την υπόθεση με την υποψία ότι σχεδιαζόταν μια σοβαρή πράξη βίας που συνιστούσε απειλή για το κράτος, ανέφερε το δημοσίευμα. Η εφημερίδα ανέφερε ότι η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας, που έχει προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο ρωσικής δολιοφθοράς ή απόπειρες δολοφονίας, είναι πεπεισμένη ότι εκείνοι που έστησαν την κρυψώνα ενεργούσαν με εντολές ρωσικών υπηρεσιών.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, εξέχοντες εξόριστοι αντιφρονούντες και υποστηρικτές της Ουκρανίας, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια.