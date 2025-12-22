Το 2025 καταγράφηκαν πάνω από γερμανικές υποδομές, λόγου χάριν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λιμάνια ή και αεροδρόμια πάνω από 1.000 πτήσεις «ύποπτων» drones, βάσει όσων δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, Χόλγερ Μουνχ

Μιλώντας στην εφημερίδα Βild τόνισε ότι ο εντοπισμός των ατόμων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις πτήσεις drones καθίσταται δυσκολότερος από ποτέ.

Τα drones θεωρούνται δυνητικά εργαλεία επίθεσης και σύμφωνα με έκθεση που έκανε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία αξιολογήθηκαν ως απειλητικές για τη χώρα αυτές οι 1.000 πτήσεις.

«Κρύβονται» οι Ρώσοι πίσω από τα drones;

Η προέλευσή τους μπορεί να μην είναι σαφής, όμως ο Μουνχ απάντησε σε ερώτηση σχετικά με πιθανή ρωσική εμπλοκή και ανέφερε ότι «δεν γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας κάτι τέτοιο».

Κι αυτό διότι όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα tagesschau.de, είναι δύσκολη η συλλογή στοιχείων, όπως και η σύλληψη ή η ανάκριση χειριστών drones.

Τέλος, σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκε στο Βερολίνο, Κέντρο Άμυνας Κατά Drones (GDAZ), με τη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης και των κρατιδίων. Ακόμα και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έχει συγκροτήσει σχετική ειδική μονάδα αντιμετώπισης drones.

Πηγή: DW