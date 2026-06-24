Σε κατάσταση πρωτοφανούς σιδηροδρομικού «blackout» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/6 η Γερμανία, όταν μια σοβαρή τεχνική βλάβη στο σύστημα σιδηροδρομικών επικοινωνιών οδήγησε στην προσωρινή ακινητοποίηση όλων των τρένων της χώρας.

Οι αρχές έδωσαν εντολή να κρατηθούν οι αμαξοστοιχίες στους σταθμούς για λόγους ασφαλείας, προκαλώντας ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων σε ολόκληρο το γερμανικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τη γερμανική σιδηροδρομική εταιρεία, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο ψηφιακό δίκτυο επικοινωνίας GSM-R, ένα εξειδικευμένο σύστημα που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ μηχανοδηγών, σταθμαρχών και κέντρων ελέγχου.

Η βλάβη θεωρήθηκε τόσο κρίσιμη ώστε η συνέχιση της κυκλοφορίας κρίθηκε επικίνδυνη.

Γερμανία: Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε σταθμούς

Οι πρώτες αναφορές προήλθαν από τοπικά δίκτυα στο Βερολίνο, το Αμβούργο και τη Στουτγάρδη, πριν γίνει σαφές ότι το πρόβλημα είχε λάβει εθνικές διαστάσεις. Περιφερειακά, προαστιακά και υπεραστικά δρομολόγια σταμάτησαν σχεδόν ταυτόχρονα, ενώ επιβάτες ανέφεραν ότι ενημερώνονταν μέσω εφαρμογών και ηλεκτρονικών πινάκων πως οι αναχωρήσεις είχαν ανασταλεί επ’ αόριστον.

Η διοίκηση της Deutsche Bahn ανακοίνωσε ότι προτεραιότητα ήταν να μεταφερθούν οι αμαξοστοιχίες που βρίσκονταν ήδη σε κίνηση στους πλησιέστερους σταθμούς, ώστε οι επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Ωστόσο, δεν υπήρξε αρχικά σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου.

Τι προκάλεσε τη βλάβη

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας του σιδηροδρόμου, ενώ αργότερα η Deutsche Bahn έκανε λόγο για διαταραχή στους «εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας» του δικτύου. Τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα, χωρίς ωστόσο να μπορούν αρχικά να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια της δυσλειτουργίας.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές κοινότητες εμφανίστηκαν ακόμη και εικασίες περί πιθανής κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν αυτά τα σενάρια.

Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια και αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τεχνικό συμβάν.

Ένα ακόμη πλήγμα για τους γερμανικούς σιδηροδρόμους

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο βρίσκεται ήδη υπό πίεση εξαιτίας εκτεταμένων έργων αναβάθμισης, καθυστερήσεων και προβλημάτων αξιοπιστίας που έχουν προκαλέσει έντονες επικρίσεις τα τελευταία χρόνια.

Η εικόνα χιλιάδων επιβατών να περιμένουν στους σταθμούς, ενώ ολόκληρο το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης είχε ουσιαστικά «παγώσει», αποτελεί μια υπενθύμιση του πόσο εξαρτημένες είναι οι σύγχρονες μεταφορές από τα ψηφιακά συστήματα.

Ένα τεχνικό πρόβλημα διάρκειας λίγων λεπτών ήταν αρκετό για να ακινητοποιήσει μια χώρα που βασίζεται καθημερινά στα τρένα για τις μετακινήσεις εκατομμυρίων πολιτών.