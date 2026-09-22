Ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία παραιτήθηκε τη Δευτέρα, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του.

Ο Ντάνιελ Πίτερς παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος σε αυτό το βορειοανατολικό κρατίδιο, αφού το CDU καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε καν την είσοδό του στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καταστροφή», καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση – σε ομοσπονδιακό, κρατιδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με βαρίδι την εξαιρετικά χαμηλή δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς, ο Πίτερς δεν κατάφερε να βάλει φρένο στην ελεύθερη πτώση των ποσοστών του CDU. Έτσι, οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εξελίχθηκαν σε μονομαχία μεταξύ του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) της Μανουέλα Σβέζιγκ.

H AfD κέρδισε τις εκλογές, εξασφαλίζοντας 38,2% έναντι 35,5% του SPD, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη σε κρατίδιο μετά την επικράτηση στη γειτονική Σαξονία-Άνχαλτ.

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ο Ντάνιελ Πίτερς δήλωσε έτοιμος να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα. «Είμαι βέβαιος πως το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο μέλλον, παρότι δεν θα εκπροσωπούμαστε στο κρατιδιακό κοινοβούλιο», δήλωσε.

Ο Φίλιπ Άμτορ, στενός συνεργάτης του Μερτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου.