Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, προσήχθησαν δύο άτομα, ένας εκ των οποίων συνελήφθη ως ύποπτος.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με πληθυσμό λίγο κάτω από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.

🇩🇪 Five people have been killed in a shooting in Stade, northern Germany. Police have arrested two people, including one suspected of carrying out the attack. Follow: @europa pic.twitter.com/Xh28Xx7vMN — Europa.com (@europa) June 29, 2026

Σύμφωνα με την γερμανική Bild, ο τόπος του εγκλήματος ήταν ένα Κέντρο Νεότητας. Μάλιστα, όπως τονίζεται, το Αστυνομικό Τμήμα του Στάντε βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Για τον λόγο αυτό, δύο ελικόπτερα έχουν σηκωθεί και περιπολούν από αέρος πάνω από το κέντρο της πόλης. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπάρχουν παιδιά ή έφηβοι μεταξύ των θυμάτων.

🔴 BREAKING: Five people dead in shooting in northern Germany, police say 🔴 A ⁠male suspect has ‌been ‌detained but the motive ‌is currently unclear, the ​police ⁠added pic.twitter.com/Kd0v9qwlil — Arab News (@arabnews) June 29, 2026

Ορισμένες αναφορές έκαναν λόγο για πολλούς υπόπτους, αλλά η αστυνομία δεν το έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό. Ωστόσο έχει απευθύνει συμβουλές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς τους πολίτες, να αποφεύγουν την περιοχή.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ακόμη σαφές.

Η αστυνομία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.