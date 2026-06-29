Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, προσήχθησαν δύο άτομα, ένας εκ των οποίων συνελήφθη ως ύποπτος.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο της Στάντε, μιας πόλης με πληθυσμό λίγο κάτω από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.

Σύμφωνα με την γερμανική Bild, ο τόπος του εγκλήματος ήταν ένα Κέντρο Νεότητας. Μάλιστα, όπως τονίζεται, το Αστυνομικό Τμήμα του Στάντε βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Για τον λόγο αυτό, δύο ελικόπτερα έχουν σηκωθεί και περιπολούν από αέρος πάνω από το κέντρο της πόλης. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπάρχουν παιδιά ή έφηβοι μεταξύ των θυμάτων.

Ορισμένες αναφορές έκαναν λόγο για πολλούς υπόπτους, αλλά η αστυνομία δεν το έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό. Ωστόσο έχει απευθύνει συμβουλές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς τους πολίτες, να αποφεύγουν την περιοχή.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ακόμη σαφές.

Η αστυνομία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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