Οι αστυνομικές Αρχές της Γερμανίας ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν πέντε υπόπτους για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά της Βαυαρίας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του κρατιδίου, συνελήφθησαν και ανακρίνονται ένας 56χρονος Αιγύπτιος, ένας 37χρονος Σύρος και τρεις Μαροκινοί, ηλικίας 22, 28 και 30 ετών, οι οποίοι φέρονται να προετοίμαζαν επίθεση με σκοπό «να σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσους περισσότερους μπορούσαν» σε χριστουγεννιάτικη αγορά κοντά στην πόλη Ντινγκόλφινγκ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης ήταν ισλαμιστικό και σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με τη χρήση οχήματος το οποίο θα έπεφτε πάνω σε κόσμο σε χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο Αιγύπτιος φέρεται να απηύθυνε έκκληση για την επίθεση σε τζαμί στην περιοχή Ντινγκολφινγκ με στόχο «να σκοτώσει ή να τραυματίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Αυτό αντιμετωπίζεται ως απόπειρα «υποκίνησης σε φόνο». Οι τρεις Μαροκινοί φέρεται να ήταν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Κατηγορούνται ότι δήλωσαν την προθυμία τους να διαπράξουν φόνο, προσθέτει.

Πολλά στοιχεία σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επίθεση, όπως η χρονική στιγμή και οι λεπτομέρειες της προγραμματισμένης επίθεσης παραμένουν ασαφείς. Επίσης, δεν είναι γνωστό ποια χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν ο προορισμός της επίθεσης. Η Εισαγγελία ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ακόμη πολύ πρόσφατη για να γίνει περαιτέρω σχολιασμός. Η Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση του Εξτρεμισμού και της Τρομοκρατίας της Εισαγγελίας της Βαυαρίας ηγήθηκε της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχε και η Κρατική Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοακίμ Χέρμαν, ευχαρίστησε τις Αρχές που συμμετείχαν στην επιχείρηση. «Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο την εξαιρετική ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα των Αρχών ασφαλείας μας και δείχνει ότι είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τους πολίτες μας! Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Αρχών ασφαλείας μας, αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή ισλαμιστική επίθεση στη Βαυαρία».

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ