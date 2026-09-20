Σημαντική πολιτική αλλαγή φαίνεται πως καταγράφεται στη Γερμανία, καθώς τα πρώτα στοιχεία για τις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δείχνουν μια ισχυρή δυναμική για το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του αποτελέσματος που δημοσιοποίησε το δημόσιο δίκτυο ARD, ο πολιτικός σχηματισμός κατάφερε να αυξήσει θεαματικά τα ποσοστά του, υπερδιπλασιάζοντας την εκλογική του δύναμη σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις τάσεις που αποτυπώνονταν το τελευταίο διάστημα στη γερμανική πολιτική σκηνή, επανακαθορίζοντας τις ισορροπίες στο τοπικό κοινοβούλιο.

Παράλληλα, τα πρώτα ευρήματα της κάλπης αποτυπώνουν τις ανακατάξεις που συντελούνται στις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος, φέρνοντας την AfD στην πρώτη θέση των προτιμήσεων και δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις επόμενες κινήσεις των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα η AfD λαμβάνει 37% (+20,3), ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 35,5% (-4,1), η Αριστερά με 7,5% (-2,4), το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5% (-7,8) και το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση, οι Πράσινοι με 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με 5%.

Εν τω μεταξύ ξεκάθαρο προβάδισμα στην Αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο, σύμφωνα με το ARD.

Συγκεκριμένα, η Αριστερά λαμβάνει 24,5% (+12,3), ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα(CDU) ακολουθεί με 20% (-8,2). Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16% (+6,9), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνει 12% (-6,4), οι Πράσινοι 15% (-3,4) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5% .