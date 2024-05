Πάνω από 2.000 άνθρωποι συμμετείχαν χθες Σάββατο σε πορεία στο κέντρο του Βερολίνου τιμώντας την ημέρα της Καταστροφής (Νάκμπα), τον εκτοπισμό 700.000 Παλαιστινίων μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, η οποία περιφρούρησε την πορεία με τουλάχιστον 500 μέλη της, στην κεφαλή της πορείας προπορευόταν όχημα με μεγάφωνο από το οποίο ακούγονταν συνθήματα – μεταξύ άλλων, εναντίον του Ισραήλ. Έπειτα από παρέμβαση της αστυνομίας, το όχημα απομακρύνθηκε, χωρίς ωστόσο να εμποδιστεί η πορεία, η οποία για λόγους ασφαλείας άλλαξε πολλές φορές διαδρομή.

Despite government restrictions against Palestine protests, Berlin held the largest pro-Palestine march today since the outbreak of the Israeli war on Gaza. pic.twitter.com/U4UZS3y3JC

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) May 18, 2024