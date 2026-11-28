Η «Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) προτίθεται στο εξής να συνεργάζεται με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αποφάσισε το ομοσπονδιακό συνέδριο του κόμματος, προκαλώντας την αντίδραση 30 μελών, τα οποία αποχώρησαν.

Το ομοσπονδιακό συνέδριο της BSW, του κόμματος που δημιουργήθηκε από την Σάρα Βάγκενκνεχτ, πρώην ηγετικού στελέχους της Αριστεράς, αποφάσισε σήμερα, έπειτα από θυελλώδη συζήτηση υπέρ της συνεργασίας με την ακροδεξιά. Πρόταση που κατατέθηκε υπέρ της ξεκάθαρης διαφοροποίησης από την AfD απορρίφθηκε τελικά από την πλειοψηφία, ανακοίνωσε το προεδρείο του συνεδρίου. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση, 30 άτομα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα, ανάμεσά τους ο συνιδρυτής της BSW και πρώην αρχηγός της Αριστεράς, Κλάους Ερνστ.

«Το να αντιμετωπίζεται η AfD ως εταίρος και όχι πλέον ως αντίπαλος είναι μια στάση την οποία δεν μπορώ πια να συμμεριστώ. Η AfD δεν προχωρά σε τέτοιες συνεργασίες χωρίς λόγο», δήλωσε ο κ. Ερνστ αργότερα στο ZDF, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι θεωρεί σκόπιμη τη συνεργασία σε ορισμένα θέματα. «Πάντα ωστόσο πίστευα ότι είναι λάθος να επιδιώκεται μακροπρόθεσμη συνεργασία με ένα κόμμα εθνικιστικό και κατά βάση ξενοφοβικό κόμμα, το οποίο δεν έχει πρόβλημα να συνδέεται με ακροδεξιά εξτρεμιστικά στοιχεία», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Σάρα Βάγκενκνεχτ και ο αρχηγός της BSW Φάμπιο Ντε Μάζι τάχθηκαν σθεναρά υπέρ του αποκαλούμενου «μοντέλου Μαγδεμβούργου», το οποίο προβλέπει την κατάθεση κοινών προτάσεων, τον συντονισμό σε ψηφοφορίες, αλλά θεωρητικά όχι την επίσημη συμφωνία για ανοχή για την εκλογή του στελέχους της AfD ως πρωθυπουργού κρατιδίου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για το κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου τις πρόσφατες εκλογές κέρδισε η AfD, χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη πλειοψηφία για τον σχηματισμό αυτόνομης κυβέρνησης. Η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στην Σαξονία-Άνχαλτ έχει όμως χαρακτηρίσει την τοπική οργάνωση της AfD ως «αδιαμφισβήτητα ακροδεξιά». Αν και η BSW δεν έχει συνάψει επίσημο κυβερνητικό συνασπισμό με την AfD, έχει ήδη συνεργαστεί με το κόμμα σε διάφορες περιπτώσεις εντός του κρατιδιακού κοινοβουλίου.

Μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου, ο Φάμπιο ντε Μάζι τάχθηκε υπέρ μιας συνεργασίας η οποία θα εστιάζει σε συγκεκριμένα ζητήματα και τόνισε ότι η BSW επιθυμεί να διαλύσει το «τείχος προστασίας» απέναντι στην AfD και να επιστρέψει σε «ουσιαστικές συζητήσεις» με στόχο «τη μείωση της δυσαρέσκειας των πολιτών». Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε, θα πρέπει να είναι εφικτός και ο «κοινοβουλευτικός συντονισμός» των δύο κομμάτων. «Υπάρχουν φυσικά θεμελιώδεις διαφορές με την AfD», τόνισε και ανέφερε ενδεικτικά τις «αντικρουόμενες» απόψεις της AfD για τις αμυντικές δαπάνες και τη στρατιωτική θητεία, τη συμπάθεια της AfD προς την αμερικανική κυβέρνηση επί Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τις «ανοησίες περί “επαναμετανάστευσης” (Remigration)», ξεκαθάρισε, για να προσθέσει ότι «η AfD έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους πολίτες και για αυτό πρέπει να χειριστούμε την κατάσταση με έξυπνο τρόπο».

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ από την πλευρά της τάχθηκε υπέρ μιας στενότερης συνεργασίας με την ΑfD, «αξιοποιώντας ένα παράθυρο ευκαιρίας για συγκεκριμένες αλλαγές», διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν την θεωρεί μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται πάντως η στάση που θα τηρήσει η BSW κατά την ψηφοφορία της 8ης Δεκεμβρίου για την ανάδειξη του υποψηφίου της AfD Ούλριχ Ζίγκμουντ ως πρωθυπουργού του κρατιδίου. Η ψηφοφορία στο τοπικό κοινοβούλιο είναι μυστική και το κόμμα της ακροδεξιάς απέχει τρεις ψήφους από την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ η BSW έχει εκλέξει πέντε βουλευτές.