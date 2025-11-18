Η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) αποφάνθηκε πως είναι το ισχυρότερο Κόμμα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση “Trendbarometer” για λογαριασμό των σταθμών RTL/ntv. Από την άλλη, τα Κόμματα του Κυβερνητικού Συνασπισμού (CDU/CSU, SPD) συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό κάτω του 40%, και η δημοτικότητα του Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς καταγράφει αρνητικό ρεκόρ.

Στην πρώτη θέση της δημοσκόπησης είναι το εθνικιστικό και αντιμεταναστευτικό Κόμμα «AfD» με 26%, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να ακολουθεί με 25% και άνοδο μίας μονάδας.

Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14%, οι Πράσινοι με 12% και η Αριστερά με 11%, όλοι χωρίς μεταβολή του ποσοστού τους. Οι Φιλελεύθεροι (FDP) βρίσκονται ακόμη στο 3% και η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) σε μη μετρήσιμο ποσοστό, μετά και την αποχώρηση της ιδρύτριας και πρώην αρχηγού του Ζάρα Βάγκενκνεχτ. Οι αναποφάσιστοι και οι απέχοντες φθάνουν το 25%.

Ως πιο σημαντικό ζήτημα για τη χώρα, το 34% απαντά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το 25% την οικονομική κατάσταση της Γερμανίας, το 23% την κατάσταση του κυβερνητικού συνασπισμού, και το 20% την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η δημοτικότητα του Καγκελάριου Μερτς είναι σε πτώση

«Είστε ικανοποιημένοι από το έργο του Καγκελάριου;», ήταν η ερώτηση στην οποία καλέστηκαν οι πολίτες της Γερμανίας να απαντήσουν.

Το 73% (+1) απαντά «όχι», ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει μόλις το 25%.

Ένα 16% δηλώνει ότι τα CDU και CSU «είναι καλύτερα καταρτισμένα προκειμένου να χειριστούν τα προβλήματα της Γερμανίας», ποσοστό που είναι το χαμηλότερο του έτους, ενώ ακολουθεί με 15% η AfD. «Κανένα κόμμα» απαντά το 51%. Την ίδια ώρα το 16% (+1), αναμένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας τα επόμενα χρόνια και επιδείνωση προβλέπει το 61% (-2).