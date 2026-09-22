Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τύπου F-16, κατέπεσε στην αεροπορική βάση του Σπανγκντάλεμ, στην περιοχή Άιφελ της δυτικής Γερμανίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9), σύμφωνα με όσα μετέδωσε το γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SWR.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο χειριστής του μαχητικού κατάφερε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτίναξης. Ωστόσο, επικαλούμενο την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής Μπίτμπουργκ-Προυμ, το δίκτυο n-tv ανέφερε πως υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματίας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την ταχεία κάθοδο του αεροσκάφους, ενώ αμέσως μετά την πτώση κοντά στον διάδρομο προσγείωσης υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνουν πως λίγο νωρίτερα είχαν απογειωθεί δύο μαχητικά. Στον χώρο του ατυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρεία επιχείρηση της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.