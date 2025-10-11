Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί σε αγορά, σε κεντρικό σημείο στην πόλη Γκίσεν, το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) .
Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ στην κεντρική πλατεία της πόλης Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους μετά τους πυροβολισμούς.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 15:00 , όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Αν και ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, η Αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος για τον πληθυσμό, και πως οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται «με εντατικούς ρυθμούς».
🚨GERMANY SHOCKED: SEVERAL INJURED IN GIESSEN MARKETPLACE SHOOTING
Several people were injured in a shooting in the main market of the German city of Giessen on Saturday afternoon. Police have sealed off the area and launched a search for the suspect. Read the latest… pic.twitter.com/eUR8x10BnB
— B.Pratap (@imbpratap) October 11, 2025
Mass Shooting Germany
There has been a shooting at or near at a market in Giessen, Germany.
Intial reports indicate that multiple people have been shot.
The condition of those injured is unknown at this stage.
The gunman remains at large. #Giessen #Shooting pic.twitter.com/ERUHHI4eUd
— Chyno News (@ChynoNews) October 11, 2025