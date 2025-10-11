Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν άγνωστος άρχισε να πυροβολεί σε αγορά, σε κεντρικό σημείο στην πόλη Γκίσεν, το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) .

Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ στην κεντρική πλατεία της πόλης Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους μετά τους πυροβολισμούς.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 15:00 , όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Αν και ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, η Αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος για τον πληθυσμό, και πως οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται «με εντατικούς ρυθμούς».

🚨GERMANY SHOCKED: SEVERAL INJURED IN GIESSEN MARKETPLACE SHOOTING Several people were injured in a shooting in the main market of the German city of Giessen on Saturday afternoon. Police have sealed off the area and launched a search for the suspect. Read the latest… pic.twitter.com/eUR8x10BnB — B.Pratap (@imbpratap) October 11, 2025