Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Vahrenwalder Straße στο Ανόβερο, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ δύο ομάδων νεαρών, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:25 τοπική ώρα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυμάτων παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί στην περιοχή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες επί τόπου, με τη συνδρομή του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία.

Λόγω του περιστατικού, οι γραμμές 1 και 2 του τραμ στην οδό Vahrenwalder Straße έχουν διακοπεί προσωρινά.

Πηγή: HAZ