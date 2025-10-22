Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος 

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Vahrenwalder Straße στο Ανόβερο, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ δύο ομάδων νεαρών, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:25 τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για ένα νεκρό, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυμάτων παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί στην περιοχή.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες επί τόπου, με τη συνδρομή του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία.

Λόγω του περιστατικού, οι γραμμές 1 και 2 του τραμ στην οδό Vahrenwalder Straße έχουν διακοπεί προσωρινά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:  «Την Τετάρτη, 22.10.2025, γύρω στις 18:25, στην οδό VahrenwalderStraße, έλαβε χώρα μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και τραυματίστηκαν άτομα. Ο ύποπτος δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».

Πηγή: HAZ

