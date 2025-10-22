Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Vahrenwalder Straße στο Ανόβερο, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ δύο ομάδων νεαρών, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και πληροφορίες της εφημερίδας Hannoversche Allgemeine.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18:25 τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για ένα νεκρό, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυμάτων παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί στην περιοχή.

Bestes Deutschland aller Zeiten 🇩🇪 Hannover Schießerei auf der Vahrenwalder Straße,

Höhe Niedersachsenring #Stadtbild Zwei #Gruppen gerieten aneinander,

mindestens eine Person festgenommen Deshalb #nurnochAfD 💙

weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/kMwxgZiAS4 — AfD Hannover (@AfdHannover) October 22, 2025

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες επί τόπου, με τη συνδρομή του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία.

Λόγω του περιστατικού, οι γραμμές 1 και 2 του τραμ στην οδό Vahrenwalder Straße έχουν διακοπεί προσωρινά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας: «Την Τετάρτη, 22.10.2025, γύρω στις 18:25, στην οδό VahrenwalderStraße, έλαβε χώρα μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και τραυματίστηκαν άτομα. Ο ύποπτος δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».

Am Mittwoch, 22.10.2025, hat sich gegen 18:25 Uhr, in der #VahrenwalderStraße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ereignet. Dabei wurden Schusswaffen eingesetzt und Personen verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später im Nahbereich festgestellt werden.… https://t.co/4qFqVYoYI9 — Polizei Hannover (@Polizei_H) October 22, 2025

Πηγή: HAZ