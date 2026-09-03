Στην κατασκευή περισσότερων από 5.000 μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς για τις ανάγκες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προχωρά ένα νέο εργοστάσιο κοντά στο Μόναχο. Η εξέλιξη αυτή, που ανακοινώθηκε από την αμερικανογερμανική αμυντική εταιρεία Auterion, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της σταθερής στρατιωτικής υποστήριξης της Γερμανίας προς την Ουκρανία, η οποία εντάθηκε μετά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022.

Το φιλόδοξο έργο αποτελεί καρπό της κοινοπραξίας της Auterion με την ουκρανική εταιρεία Airlogix. Τα πρώτα αεροσκάφη έχουν ήδη συναρμολογηθεί, στο πλαίσιο παραγγελίας της γερμανικής κυβέρνησης η οποία εκτιμάται, σύμφωνα με πηγές της αμυντικής βιομηχανίας, στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το τρέχον συμβόλαιο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027. Ωστόσο, η συνεργασία των δύο πλευρών, που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο, προβλέπεται να διευρυνθεί σύντομα με επαναληπτικές παραγγελίες και μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Τεχνητή νοημοσύνη και εμβέλεια έως 1.500 χιλιόμετρα

Η γραμμή παραγωγής εστιάζει σε δύο διαφορετικά μοντέλα: ένα μεσαίας και ένα μεγάλης εμβέλειας, με το δεύτερο να μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση έως και 1.500 χιλιομέτρων. Τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα ξεχωρίζουν για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Η Auterion αναπτύσσει αποκλειστικά το λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα, ενώ η ουκρανική Airlogix κατασκευάζει το υλικό (hardware).

Διαθέτουν προηγμένα συστήματα καθοδήγησης με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), ικανά να εξουδετερώνουν τα ηλεκτρονικά αντίμετρα του εχθρού και να κλειδώνουν στον στόχο.

Λειτουργούν αποκλειστικά ως «drones καμικάζι», μεταφέροντας εκρηκτικά που ξεκινούν από μερικές δεκάδες κιλά και μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 κιλά.

Επέκταση της παραγωγής

Αν και το ακριβές όνομα της μονάδας στη Βαυαρία δεν έχει ανακοινωθεί, ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση της παραγωγής και σε δεύτερη τοποθεσία στην ανατολική Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Auterion, με έδρα το Άρλινγκτον της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, διατηρεί την αρχική της βάση μηχανικών στη Ζυρίχη της Ελβετίας, ενώ παράλληλα λειτουργεί ένα νευραλγικό ευρωπαϊκό κέντρο ανάπτυξης λογισμικού στο Μόναχο.