Εφιαλτικές μνήμες μιας σκοτεινής εποχής, ξύπνησαν στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο το πρωί του Σαββάτου. Ορισμένες οικογένειες Εβραϊκής καταγωγής, διαπίστωσαν ότι άγνωστοι την προηγούμενη νύχτα σημάδεψαν τις εξώπορτες των σπιτιών τους με το «Αστέρι του Δαβίδ». Ένα σύμβολο που παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρακτικές των εκπροσώπων της ναζιστικής Γερμανίας πριν από επτά δεκαετίες.

Η είδηση έγινε γνωστή από την εκπρόσωπο εβραϊκών οργανώσεων της Γερμανίας Άννα Σταροσέλσκι, η οποία δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) τις ακόλουθες φωτογραφίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Φωτογραφίες από ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες ζουν Εβραίοι που σημαδεύτηκαν με τα αστέρια του Δαβίδ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Berichte aus der jüdischen Community in Berlin. Gestern wurden private Wohnhäuser, in denen Jüdinnen/ Juden leben, mit Davidsternen markiert. pic.twitter.com/ZeL4Uw93sC

Berlin 🇩🇪 today: Jewish homes being marked by Hamas supporters.

Exactly the same as 1938. pic.twitter.com/Xv3X9JYuVw

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 14, 2023