Την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για τα βίαια επεισόδια που αμαύρωσαν τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου (31/10) της γενιάς Z στη Γερμανία προανήγγειλε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Ο εκπρόσωπος του CSU απέδωσε ευθέως τις ταραχές σε «αριστερές ομάδες επιρρεπείς στη βία και ταραχοποιούς από την κοινότητα των μεταναστών», τονίζοντας πως δεν επρόκειτο για φοιτητές και υποσχόμενος ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Παρά τις μεμονωμένες εστίες έντασης σε πόλεις όπως η Φρανκφούρτη και το Αμβούργο, ο Ντόμπριντ υπεραμύνθηκε του επιχειρησιακού σχεδιασμού της αστυνομίας. «Η στρατηγική των γερμανικών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών της Gen Z ήταν επιτυχής. Υπερβολές βίας όπως αυτές στο Παρίσι απετράπησαν χάρη στις εξαιρετικά αφοσιωμένες αστυνομικές μας δυνάμεις», δήλωσε στην εφημερίδα Bild am Sonntag, προσθέτοντας ότι «η επιχειρησιακή αντίληψη της αστυνομίας με μαζική παρουσία και αποκεντρωμένη ανάπτυξη δυνάμεων έχει αποδειχθεί αποτελεσματική».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ (CDU), ο οποίος έκανε λόγο για «αριστερούς εξτρεμιστές και ομάδες νεαρών που είναι επιρρεπείς στη βία» που καπέλωσαν τις κινητοποιήσεις στην Κολωνία. Ο κ. Ρόιλ ξεκαθάρισε πως «όποιος πετάει πέτρες και κροτίδες σε αστυνομικούς, πυροδοτεί πυροτεχνήματα και προκαλεί ταραχές στους δρόμους, δεν έχει πολιτική ατζέντα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος από τους νέους αποτελεί δείγμα μιας «ζωντανής δημοκρατίας». Προειδοποίησε, όμως, ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου, δεσμευόμενος για αποφασιστικά μέτρα κατά των δραστών.

Αντίθετα, ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους (SPD), διαχώρισε τη θέση του, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις δηλώσεις Ντόμπριντ. Μιλώντας στο ZDF, αμφισβήτησε την ευκολία με την οποία αποδόθηκαν ευθύνες σε συγκεκριμένες ομάδες: «Τι ακριβώς είναι οι ομάδες μεταναστών; Είναι άτομα που είναι μετανάστες τρίτης γενιάς στη Γερμανία και Γερμανοί πολίτες; Πού σταματάμε να κάνουμε τέτοιες διακρίσεις;» διερωτήθηκε. Παρότι συμφώνησε στην ανάγκη παραδειγματικής τιμωρίας όσων προκάλεσαν φθορές και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την αναφορά του υπουργού Εσωτερικών στο μεταναστευτικό υπόβαθρο των υπόπτων.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η Φραντσίσκα Μπράντνερ (Πράσινοι) καταδίκασε απερίφραστα τα επεισόδια, τονίζοντας ωστόσο στην Rheinische Post ότι αυτά δεν πρέπει να επισκιάσουν το «αδιαμφισβήτητο» μήνυμα των ειρηνικών διαδηλωτών, στο οποίο «η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί». Παρόμοια στάση τήρησε και η επικεφαλής της Αριστεράς, Ινές Σβέρτντνερ, καλώντας να μην απαξιωθούν τα δίκαια αιτήματα της νέας γενιάς εξαιτίας μιας μειοψηφίας.

Στον αντίποδα, η Αλίς Βάιντελ (AfD) επιτέθηκε στο CDU, κατηγορώντας το ότι οι ταραχές αποτελούν συνέπεια των πολιτικών του, «που εδώ και χρόνια προωθούν τον αριστερό εξτρεμισμό σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση».

Τέλος, πλήρη διαχωρισμό από τα έκτροπα πήραν οι ίδιοι οι διοργανωτές. Εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας «H Gen Z ρυθμίζει» διευκρίνισε ότι δεν είχαν «καμία επιρροή σε ό,τι συνέβη μετά το τέλος των διαδηλώσεων».