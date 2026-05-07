Σε 5,5 χρόνια φυλάκισης έκαστος, καταδικάστηκε ένα παντρεμένο ζευγάρι στη Γερμανία, για κλοπή περίπου 1,9 εκατ. ευρώ από παρκόμετρα.

Το δικαστήριο της πόλης Κέμπτεν, επέβαλλε επίσης στους καταδικασθέντες ένα 40χρονο πρώην εργαζόμενο και στην 39χρονη σύζυγό του να αποζημιώσουν την πόλη για το συνολικό ποσό της ζημίας που προκάλεσαν.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Κρίστοφ Σβίμπαχερ ανακοίνωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ανδρόγυνου θα κατασχεθούν μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, προκειμένου να συγκεντρωθεί το προαναφερθέν ποσό.

Ο 40χρονος είχε αναλάβει την συγκέντρωση των χρημάτων από τα παρκόμετρα του δήμου τα οποία υπεξαιρούσε για περισσότερα από 10 χρόνια. Η σύζυγός του τον βοηθούσε καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Το δικαστήριο την χαρακτήρισε ως «την ειδικό στα logistics» πίσω από το έγκλημα.

Αμφότεροι παραδέχτηκαν τις κατηγορίες και καταδικάστηκαν για περισσότερες από 300 υποθέσεις οι οποίες χρονολογούνται από το 2020, και επέφεραν ζημίες στην πόλη ύψους 1,34 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα περισσότερες από 500 φερόμενες κλοπές που χρονολογούνται από το 2015 έχουν παραγραφεί οπότε γι’ αυτές δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη. Ωστόσο, οι αρχές επιδιώκουν να κατάσχουν και τα έσοδα από αυτές τις υποθέσεις, που ανέρχονται σε 584.000 ευρώ.

Το ζευγάρι ζούσε μια πολυτελή ζωή αγοράζοντας με τα κλεμμένα χρήματα, άλογα, αυτοκίνητα και ακριβά ρούχα, όπως παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο 40χρονος.