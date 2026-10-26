Την Ασία επισκέπτονται αυτές τις μέρες τόσο ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ όσο και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε μια προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων με την περιοχή.

Ο κ. Σταϊνμάιερ μεταβαίνει στο Πεκίνο, ενώ ταυτόχρονα ο κ. Μερτς επιχειρεί να επεκτείνει τις συνεργασίες της Γερμανίας και να περιορίσει την εξάρτηση από την Κίνα και επισκέπτεται διαδοχικά τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. «Η εξωτερική πολιτική, η εξωτερική οικονομική πολιτική και η οικονομική πολιτική πάνε χέρι-χέρι», δήλωσε ο καγκελάριος και τόνισε ότι και οι τρεις χώρες που θα επισκεφθεί είναι «κομβικές για τη μείωση των κρίσιμων, μονόπλευρων εξαρτήσεων». Αυτό αποτελεί αυτή τη στιγμή «βασικό καθήκον της εξωτερικής μας πολιτικής, η οποία βασίζεται στα συμφέροντα και της οικονομικής μας πολιτικής», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος θα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, σε μια εποχή κατά την οποία το Βερολίνο επαναπροσδιορίζει την πολιτική του έναντι του Πεκίνου, ειδικά σε σχέση με «αθέμιτες συνθήκες» ανταγωνισμού στο εμπόριο. «Δεν θα μείνουμε πλέον άπραγοι. Όποιος επιδιώκει μια εμπορική σύγκρουση μαζί μας, θα νιώσει ότι τώρα αμυνόμαστε – και με τις κατάλληλες απαντήσεις», δήλωσε πρόσφατα ο Φρίντριχ Μερτς από το βήμα της Bundestag, αναφερόμενος σε νέα μέσα εμπορικής άμυνας που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από το Γραφείο του ομοσπονδιακού προέδρου ανακοινώθηκε επίσης ότι ο κ. Σταϊνμάιερ σκοπεύει στις συναντήσεις του – μεταξύ άλλων την Παρασκευή με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ – να θέσει και τα ζητήματα των οικονομικών σχέσεων, της δικαιοσύνης και των τρόπων αποφυγής εμπορικών συγκρούσεων. Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκονται ακόμη ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον κ. Σταϊνμάιερ να παροτρύνει την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στη Ρωσία προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις και να επιτρέψει σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.