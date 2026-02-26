Στις 30 Ιανουαρίου 2027 θα εκλεγεί στην Γερμανία ο νέος Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, ενόψει της εκπνοής της δεύτερης και τελευταίας θητείας του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ (φωτό) τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Γιούλια Κλέκνερ θα συγκαλέσει στις 30 Ιανουαρίου 2027 την Ομοσπονδιακή Συνέλευση, η οποία έχει ως αποκλειστικό καθήκον την εκλογή του ανώτατου πολιτειακού αξιωματούχου της χώρας. Αποτελείται από τους 630 ομοσπονδιακούς βουλευτές και ισάριθμους αντιπροσώπους οι οποίοι επιλέγονται από τα 16 κρατιδιακά κοινοβούλια. Τα κρατίδια, εκτός από πολιτικούς, συχνά επιλέγουν και εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και των επιστημών. Η εκλογή του Ομοσπονδιακού Προέδρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας στις 17 Μαρτίου 2027. Ο κ. Σταϊνμάιερ δεν έχει δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος, καθώς η νομοθεσία προβλέπει όριο δύο θητειών.

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει η συζήτηση σχετικά με πιθανούς υποψηφίους, με την πρώην καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ να διαψεύδει σχετική φημολογία γύρω από το πρόσωπό της. Καθώς όμως δεν έχει έως τώρα εκλεγεί γυναίκα στο αξίωμα, τα κόμματα έχουν τοποθετηθεί υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής για την επόμενη θητεία. Μεταξύ των προσώπων που έχουν συζητηθεί είναι η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ, η υπουργός Παιδείας Κάριν Πριν και η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε Άϊγκνερ.