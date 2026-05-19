Σημαντικές πολιτικές ανατροπές και περαιτέρω ενίσχυση της δεξιάς πτέρυγας στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η τελευταία δημοσκόπηση, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βαθιά δυσαρέσκεια των πολιτών για την πορεία της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του «Βαρομέτρου Τάσεων» που διενήργησε το Ινστιτούτο Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) καταγράφει νέα άνοδο, κερδίζοντας μία ποσοστιαία μονάδα και φθάνοντας στο 28%, γεγονός που διευρύνει τη διαφορά του από τη δεύτερη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), η οποία παραμένει σταθερή στο 22%.

Στην τρίτη θέση της πρόθεσης ψήφου ακολουθούν οι Πράσινοι με ποσοστό 14%, παρουσιάζοντας πτώση μίας μονάδας, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) διατηρείται στην τέταρτη θέση με 12%, καταγράφοντας οριακή διαφορά μίας μόλις μονάδας πάνω από την Αριστερά, η οποία συγκεντρώνει το 11%.

Η δυναμική της AfD επιβεβαιώνεται και σε ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, καθώς για πρώτη φορά ξεπερνά τη Χριστιανική Ένωση στο κρίσιμο ερώτημα για το ποιο πολιτικό κόμμα θεωρείται ικανότερο να επιλύσει τα τρέχοντα προβλήματα της Γερμανίας.

Το δεξιό κόμμα συγκεντρώνει το 15% των προτιμήσεων, σημειώνοντας άνοδο μίας μονάδας, την ώρα που το μπλοκ των CDU/CSU υποχωρεί στο 13%. Παρά ταύτα, η γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος παραμένει εμφανής, με το 53% των ερωτηθέντων να απαντά ότι «κανένα κόμμα» δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Την ίδια στιγμή, εντείνεται το κύμα αποδοκιμασίας προς το πρόσωπο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, με το συντριπτικό 85% των πολιτών να δηλώνει μη ικανοποιημένο από το έργο του, έναντι ενός ισχνού 14% που εκφράζει αντίθετη άποψη.

Η ρίζα της πολιτικής αυτής μεταβολής εντοπίζεται στην οικονομική στενότητα, καθώς το 82% των συμμετεχόντων στην έρευνα προσδιορίζει την οικονομία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας για το τρέχον έτος. Επιπλέον, το 42% εκφράζει γενικευμένη δυσαρέσκεια για την στάση των πολιτικών, ενώ το 33% αισθάνεται έντονη ανασφάλεια γύρω από τα ζητήματα της κοινωνικής πρόνοιας, των συντάξεων και των εργασιακών σχέσεων, με το 80% να κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.