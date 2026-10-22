Στη σύλληψη ενός Ουκρανού υπηκόου στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές, ως υπόπτου για διενέργεια κατασκοπείας υπέρ των ρωσικών Μυστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατονομάστηκε ως Vadym Y., φέρεται να συνέλεγε και να διαβίβαζε στη Μόσχα ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και στοιχεία για στρατιωτικές εγκαταστάσεις της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στοχεύοντας παράλληλα πρόσωπα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η επιχείρηση σύλληψης στο Βρανδεμβούργο

Ο ύποπτος συνελήφθη ανατολικά του Βερολίνου, στην περιοχή Όντερ-Σπρεε του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA), κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που παρείχε η γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (BfV).

Η δράση του Vadym Y. και οι στόχοι

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ο Vadym Y. βρισκόταν σε επαφή με ρωσική υπηρεσία πληροφοριών μέσω ενδιάμεσου, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο ύποπτος φέρεται να:

Συνέλεξε λεπτομέρειες σχετικά με την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, πυρομαχικών και εκρηκτικών .

Συγκέντρωσε πληροφορίες για το προσωπικό και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες που προορίζονται για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Συγκέντρωσε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, ενώ παράλληλα στόχευσε συγκεκριμένα άτομα εντός της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με σκοπό την απόκτηση απόρρητων πληροφοριών.

Ο «σκιώδης πόλεμος» και η κλιμάκωση της έντασης

Η σύλληψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γερμανία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας, ενώ το Βερολίνο κατηγορεί συστηματικά τη Μόσχα για τη διεξαγωγή μιας ευρύτερης «υβριδικής» εκστρατείας κατασκοπείας και δολιοφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάρτιν Γέγκερ, επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρεσίας Κατασκοπείας (BND), δήλωσε πρόσφατα στους νομοθέτες ότι ο ακήρυχτος «σκιώδης πόλεμος» της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας και των συμμάχων της κλιμακώνεται περαιτέρω, προσλαμβάνοντας «έναν νέο, πιο επικίνδυνο χαρακτήρα».