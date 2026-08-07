Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Γερμανία, μετά τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτική μονάδα της Bundeswehr στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς εκεί πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

Έξι υπερπτήσεις μέσα σε επτά ώρες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, το συμβάν εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή. Το προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης που περιπολούσε στον χώρο κατέγραψε συνολικά έξι διελεύσεις drones στο διάστημα μεταξύ 22:00 και 05:00 το πρωί, εξέλιξη που προκάλεσε άμεσο προβληματισμό στα στελέχη της ασφάλειας.

Στο μικροσκόπιο το σενάριο της κατασκοπείας

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο η δραστηριότητα αυτή να συνδέεται με επιχείρηση συλλογής πληροφοριών ή στρατιωτικής κατασκοπείας εις βάρος κρίσιμων αμυντικών υποδομών της χώρας.