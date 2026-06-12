Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία, καθώς εκκενώθηκε έπειτα από «περιστατικό ασφαλείας», σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο δίκτυο NDR που επικαλείται την αστυνομία.

Major airport evacuated due to ‘police situation’ – all flights cancelledhttps://t.co/gWM1XbOW5l pic.twitter.com/dQzNR2r3sK — The Mirror (@DailyMirror) June 12, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το θέμα.

Οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί ακυρώνοται.

Flights canceled at Hamburg Airport amid major security operation according to German media. pic.twitter.com/cIy74ZKVKx — Osint World (@OsiOsint1) June 12, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών.

Δείτε βίντεο από την ώρα που άρχισε η εκκένωση στο terminal 1: