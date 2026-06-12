Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία, καθώς εκκενώθηκε έπειτα από «περιστατικό ασφαλείας», σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο δίκτυο NDR που επικαλείται την αστυνομία.

 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το θέμα.

Οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί ακυρώνοται.

 

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών.

Δείτε βίντεο από την ώρα που άρχισε η εκκένωση στο terminal 1:

 

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