Στην Καμπούλ βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητήσει με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν για τον επαναπατρισμό εγκληματιών από την Γερμανία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απέστειλε στην Καμπούλ έναν εκ των επικεφαλής της διεύθυνσης η οποία είναι αρμόδια για την ομοσπονδιακή αστυνομία. Η αφγανική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τον Μοχάμαντ Νάμπι Ομάρι, ο οποίος από το 2002 έως το 2014 κρατείτο στο στρατόπεδο του Γουαντάναμο, μέχρι να συμπεριληφθεί σε ανταλλαγή με Αμερικανό στρατιώτη, ο οποίος κρατείτο όμηρος. Ο Ομάρι είναι ο πρώτος αναπληρωτής του Σιρατζουντίν Χακάνι, υπουργού Εσωτερικών των Ταλιμπάν.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε «ευχάριστη» ατμόσφαιρα και πήγαν «καλά και θετικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Αμπντούλ Ματέεν Κανί στο ARD από το Νέο Δελχί. «Η επιστροφή Αφγανών εγκληματιών από χώρες όπως η Γερμανία είναι σίγουρα ένα σημαντικό ζήτημα για τους Ταλιμπάν. Οι Αφγανοί που διαπράττουν εγκλήματα σε άλλες χώρες είναι φυσικά οι ίδιοι υπεύθυνοι για αυτά, εκπροσωπούν όμως και το αφγανικό έθνος και βλάπτουν την φήμη του Αφγανιστάν. Εάν απελαθούν, ειδοποιούμαστε από την χώρα που τους απέλασε, στη συνέχεια παραδίδονται στο αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον νόμο της Σαρία, καταγράφονται τα βιομετρικά τους στοιχεία και παρακολουθούνται. Λαμβάνουμε αυτό το θέμα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Όπως διευκρινίζεται στο ρεπορτάζ, η μεταχείριση των απελαθέντων σύμφωνα με την Σαρία δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν περαιτέρω τιμωρία στο Αφγανιστάν. Ανώτερος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε μάλιστα στο ARD ότι όσοι έχουν διαπράξει εγκλήματα στην Γερμανία, στο Αφγανιστάν θεωρούνται αθώοι. «Μια καταδίκη από το νομικό σας σύστημα δεν έχει απολύτως κανένα νόημα για εμάς στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αξιωματούχος και τόνισε ότι η κύρια ανησυχία της κυβέρνησής του αφορά τη διατήρηση της αξιοπρέπειας των Αφγανών που απελαύνονται.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε περαιτέρω συνεργασία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών τους. Από το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών έγινε γνωστό μόνο ότι υπήρξαν «τεχνικές» συνομιλίες. Σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, η συνάντηση δεν αφορούσε μόνο τις απελάσεις, αλλά και το «πρόβλημα των ναρκωτικών» και τις «εναλλακτικές λύσεις για τα προς το ζην», εννοώντας το εισόδημα που έχασαν οι Αφγανοί αγρότες μετά την απαγόρευση της καλλιέργειας οπίου και τους τρόπους που θα μπορούσε η Γερμανία να βοηθήσει σε αυτό.