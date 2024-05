Ένας 74χρονος άνδρας συνελήφθη χθες Τετάρτη το απόγευμα για την επίθεση εναντίον της πρώην δημάρχου του Βερολίνου και νυν γερουσιαστού Οικονομικών του κρατιδίου Φραντσίσκα Γκίφαϊ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της στο κεφάλι και στον αυχένα.

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς κατά το παρελθόν έστελνε υβριστικές επιστολές σε πολιτικούς, ενώ ήταν αρνητής του κράτους. Προχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της κυρίας Γκίφαϊ σε βιβλιοθήκη της περιοχής Νοϊκέλν του Βερολίνου, την χτύπησε από πίσω με βαρύ αντικείμενο το οποίο μετέφερε σε σακίδιο και τράπηκε σε φυγή.

