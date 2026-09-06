Ένας πρωτοφανής πολιτικός σεισμός καταγράφεται στη Σαξονία-Άνχαλτ, με την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να κατακτά μια ιστορική νίκη. Σύμφωνα με το πρώτο exit poll του τηλεοπτικού δικτύου ARD, το AfD εκτινάσσεται στο 44,5%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον, αλλά και την ανησυχία, ολόκληρης της Ευρώπης.

Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας που ένα ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται μια ανάσα από τον σχηματισμό κρατιδιακής κυβέρνησης.

Η μάχη της αυτοδυναμίας και η κατανομή των εδρών

Αν και οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις έδειχναν το AfD να κινείται γύρω στο 40%, η δυναμική της κάλπης φαίνεται πως ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό μέχρι την τελική ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, είναι εάν το κόμμα θα κατορθώσει να περάσει το κατώφλι της αυτοδυναμίας. Για να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον 42 από τις συνολικά 83 έδρες της τοπικής Βουλής.

Βάσει του exit poll, η εκτιμώμενη κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

AfD : 39 έδρες

: 39 έδρες CDU : 16 έδρες

: 16 έδρες Αριστερά (Die Linke): 8 έδρες

(Die Linke): 8 έδρες Πράσινοι : 8 έδρες

: 8 έδρες SPD : 7 έδρες

: 7 έδρες BSW: 5 έδρες

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νεοσύστατο BSW ακροβατεί ακριβώς στο όριο του 5%, και το ενδεχόμενο να μείνει τελικά εκτός της κρατιδιακής Βουλής παραμένει απολύτως ανοιχτό.

Κατάρρευση για τους Χριστιανοδημοκράτες, εξαφάνιση για το FDP

Ο εκλογικός χάρτης του κρατιδίου ανατράπηκε πλήρως σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2021. Το AfD είδε τα ποσοστά του να υπερδιπλασιάζονται, σημειώνοντας άνοδο 23,7%. Στον αντίποδα, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) υπέστησαν συντριπτική ήττα, χάνοντας τη μισή τους δύναμη (-18,6%) και τερματίζοντας στη δεύτερη θέση με μόλις 18,5%.

Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις κινούνται κάτω από το φράγμα του 10%: Η Αριστερά συγκεντρώνει 9,5% (μικρή πτώση 1,5%). Οι Πράσινοι ακολουθούν στο 9%, όντες οι μόνοι —πέραν του AfD— που βγαίνουν ενισχυμένοι (+3,1%). Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) περιορίζονται στο 8% (οριακή πτώση 0,4%). Την ίδια στιγμή, οι Φιλελεύθεροι (FDP) κυριολεκτικά κατακρημνίστηκαν, καθώς με απώλειες 4,4% φαίνεται να εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Ικανοποίηση στο AfD, αναβρασμός στο CDU

Τον ενθουσιασμό του για την εκλογική επικράτηση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) δεν έκρυψε ο επικεφαλής του κόμματος στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως ένα σαφές μήνυμα προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας: «Γράψαμε ιστορία, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα».

Αναφερόμενος στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και παρά το γεγονός ότι οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την προοπτική σύμπραξης με την ακροδεξιά, ο κ. Ζίγκμουντ εμφανίστηκε ανοιχτός σε συζητήσεις, θέτοντας ωστόσο τις δικές του κόκκινες γραμμές: «Δεν θα παραχωρήσουμε τις βασικές μας θέσεις για χάρη της εξουσίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η συμπρόεδρος του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Άλις Βάιντελ. Αφού έκανε λόγο για ένα «ιστορικό αποτέλεσμα», έστειλε σαφές μήνυμα ετοιμότητας για ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών, δηλώνοντας: «Ας δούμε τι άλλο θα φέρει η βραδιά, αυτή είναι μια πολύ σαφής εντολή για διακυβέρνηση».

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός του κρατιδίου και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του CDU, Σβεν Σούλτζε, αναγνώρισε την ετυμηγορία της κάλπης. Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η δημοκρατία, ο λαός έστειλε ένα μήνυμα».

Ο κ. Σούλτζε συνεχάρη το AfD για τη νίκη του και ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι ξημέρωσε μια μαύρη ημέρα για τη δημοκρατία, τονίζοντας ότι εναπόκειται πλέον στο κόμμα του να βρει τον τρόπο να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως η συγκεκριμένη προεκλογική εκστρατεία ήταν η πλέον σκληρή που έχει αντιμετωπίσει στα 25 χρόνια της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Τέλος, το ενδεχόμενο οποιασδήποτε σύμπραξης με το AfD έκλεισε οριστικά η γενική γραμματέας του CDU, Φραντσίσκα Χόπερμαν. Μιλώντας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, εμφανίστηκε απόλυτη: «Δεν θα συνεργαστούμε με ριζοσπάστες, και ειδικά όχι με ακροδεξιούς ριζοσπάστες».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, επιχείρησε να υποβαθμίσει τον ευρύτερο πολιτικό αντίκτυπο, απορρίπτοντας το σενάριο οι κρατιδιακές εκλογές να επηρεάσουν το μέλλον του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Ο γρίφος της επόμενης ημέρας

Η συντριπτική επικράτηση του AfD δημιουργεί έναν δυσεπίλυτο γρίφο για την επόμενη μέρα. Με δεδομένο ότι όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με την ακροδεξιά, η δημιουργία ενός «τείχους προστασίας» φαντάζει επιβεβλημένη για τα παραδοσιακά κόμματα.

Ωστόσο, με το AfD να ελέγχει σχεδόν τη μισή Βουλή, τα μαθηματικά καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, τον σχηματισμό ενός βιώσιμου εναλλακτικού κυβερνητικού συνασπισμού χωρίς τη συμμετοχή του. Το πολιτικό αδιέξοδο είναι προ των πυλών και τα βλέμματα όλων στρέφονται πλέον στις τελικές αποφάσεις που θα λάβουν τα κόμματα στο Βερολίνο.