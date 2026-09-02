Στην ταυτοποίηση δύο προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο αεροδρόμιο της Λειψίας προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.

Πρόκειται για έναν Λετονό πολίτη, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Ρωσία και έναν Ρώσο υπήκοο προερχόμενο από τη Λευκορωσία. Παρά την εξέλιξη αυτή, το δημοσίευμα επισημαίνει πως οι πιθανότητες σύλληψής τους από τις διωκτικές αρχές φαντάζουν ελάχιστες.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο drone, το οποίο έφερε εκρηκτικά, είχε εντοπιστεί τον περασμένο Αύγουστο σε κοντινή απόσταση από ουκρανικά μεταγωγικά αεροπλάνα. Το περιστατικό αυτό πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τη γερμανική κυβέρνηση να δείχνει την Τρίτη (1/9) ανοιχτά τη Μόσχα ως την αποκλειστική υπεύθυνη για το συμβάν.

Ως αντίποινα, το Βερολίνο αποφάσισε την επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν συγκαταλέγεται και το «λουκέτο» στο ρωσικό προξενείο που εδρεύει στη Βόννη. Η ρωσική πλευρά αντέδρασε άμεσα στην κίνηση αυτή, διαμηνύοντας μέσω του ειδησεογραφικού πρακτορείου Interfax: «Θα απαντήσουμε σε όλα τα αντιρωσικά μέτρα».

Η ανησυχία στο εσωτερικό της γερμανικής πολιτικής σκηνής παραμένει έντονη. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του υπουργού Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος προειδοποίησε: «Εκτιμούμε ότι η Γερμανία θα αποτελέσει στόχο περαιτέρω υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «η επίθεση αποτελεί μέρος μιας μακράς σειράς ενεργειών αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης».