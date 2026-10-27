Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στην Κάτω Σαξονία στη Γερμανία για τον εντοπισμό των επιβατών αυτοκινήτου που έπεσε σκοπίμως πάνω σε πεζούς με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να τραυματιστούν σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στην πόλη Νόιστατ αμ Ρούμπενμπέργκε, κοντά στο Ανόβερο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, οι ύποπτοι πιθανότατα δεν έδρασαν τυχαία, αλλά στόχευσαν σκοπίμως τη συγκεκριμένη ομάδα πεζών, με τις ακριβείς συνθήκες και τη σχέση των εμπλεκομένων να βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Επεισοδιακή διαφυγή

Αστυνομικοί που βρίσκονταν συμπτωματικά στο σημείο για τακτικό τροχονομικό έλεγχο αντέδρασαν άμεσα ανοίγοντας πυρ. Αν και οι σφαίρες έσκασαν τα λάστιχα και έσπασαν τα τζάμια του οχήματος, άγνωστος αριθμός δραστών κατάφερε να το εγκαταλείψει και να διαφύγει τρέχοντας.

Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση των Αρχών της Κάτω Σαξονίας για τον εντοπισμό τους, με τη συνδρομή και αστυνομικού ελικοπτέρου.