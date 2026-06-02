Σφοδρές αντιδράσεις και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στο Βερολίνο η απόφαση του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να συμμετάσχει με επίσημη αντιπροσωπεία στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα στρέφονται στην ξαφνική παρουσία του πρώην Καγκελάριου, Γκέρχαρντ Σρέντερ, στη Μόσχα.

Προειδοποιήσεις για κατασκοπεία

Οι Γερμανικές Αρχές ασφαλείας χτύπησαν αμέσως καμπανάκι κινδύνου με τον Μαρκ Χένριχμαν, επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας Πληροφοριών της Μπούντεσταγκ (Bundestag), να προειδοποιεί ότι τέτοια ταξίδια ενέχουν εξαιρετικά υψηλό ρίσκο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να στρατολογήσουν κατασκόπους.

Ο κ. Χένριχμαν κατηγόρησε ανοιχτά την AfD ότι «φλερτάρει με τον μηχανισμό του Πούτιν και αυτό δεν συνιστά ειρηνευτική διπλωματία, αλλά πολιτική υπόκλιση ενώπιον ενός εγκληματία πολέμου», απορρίπτοντας έτσι τους ισχυρισμούς του κόμματος.

Ποιοι βουλευτές ταξίδεψαν στη Ρωσία – Η θέση της AfD

Στην Αγία Πετρούπολη βρίσκονται οι βουλευτές της AfD Μάρκους Φρονμάιερ και Στέφεν Κοτρέ, έχοντας λάβει τη σύμφωνη γνώμη της κοινοβουλευτικής τους ομάδας. Ο πρώτος υπερασπίστηκε την απόφαση να ταξιδέψουν στη Ρωσία, δηλώνοντας ότι αποτελεί καθήκον του να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου και να εκπροσωπεί τα Γερμανικά συμφέροντα, ακόμα και υπό τις παρούσες τεταμένες διεθνείς συνθήκες.

Σφοδρά πυρά από SPD και Πράσινους κατά της ακροδεξιάς

Η επίσκεψη των δύο βουλευτών προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων της χώρας, με τον αρμόδιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) να κάνει λόγο για «εξαιρετικά προβληματική» ενέργεια μιλώντας για την εξωτερική πολιτική του Σεμπάστιαν Φίντλερ και να προβλέπει σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Την ίδια στάση κράτησε και ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των Πρασίνων Κόνσταντιν φον Νοτς που επισήμανε ότι η AfD ‘’δεν εκπροσωπεί τα Γερμανικά συμφέροντα’’ και τόνισε ότι ”η δικτύωσή της με δικτατορίες έχει φθάσει εδώ και καιρό σε ανησυχητικό επίπεδο”.

Μυστήριο με την παρουσία του Γκέρχαρντ Σρέντερ στη Μόσχα

Το κλίμα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο μετά από πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ να βρίσκεται στη Μόσχα.

Αν και ο ακριβής σκοπός της επίσκεψης του κ. Σρέντερ παραμένει άγνωστος, το ταξίδι του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν του είχε προτείνει δημόσια να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, είχε απορριφθεί άμεσα και κατηγορηματικά από τη Γερμανική κυβέρνηση.