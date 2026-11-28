Το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης ανέστειλε χθες Παρασκευή, για περίπου δυόμισι ώρες, τη λειτουργία του εξαιτίας θέασης ύποπτου drone.

To αγνώστου προελεύσεως drone εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της περιοχής λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα), σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν το περιστατικό και άναψαν το «πράσινο φως» για αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος).

Έκτοτε οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης διεξάγονται κανονικά, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου.