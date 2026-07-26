Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στη βορειοδυτική Γερμανία, όταν ένα τουριστικό αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να καρφωθεί στη στέγη ενός σπιτιού.

Το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, έλαβε χώρα στην πόλη Γκάντερκεζέε, σε μικρή απόσταση από το Όλντενμπουργκ. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το αεροπλάνο κυριολεκτικά διαπέρασε την κεραμοσκεπή της κατοικίας.

Ο τραγικός απολογισμός

Αν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, η εικόνα ξεκαθάρισε τραγικά το βράδυ του Σαββάτου, 25 Ιουλίου. Επιβεβαιώθηκε επίσημα πως και οι δύο επιβαίνοντες στο μοιραίο αεροσκάφος, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών, με καταγωγή από τη Βρέμη, έχασαν τη ζωή τους.

Σε δηλώσεις του, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ περιέγραψε την έρευνα στα συντρίμμια ως μια «μακρά και περίπλοκη διαδικασία». Μόνο μετά την ολοκλήρωσή της κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ο τελικός αριθμός των θυμάτων.

Έρευνες για τα αίτια

Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος, τα συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνση της ατράκτου του κατεστραμμένου αεροσκάφους. Παρά το σοκ της πρόσκρουσης, οι ένοικοι του σπιτιού μπόρεσαν τελικά να επιστρέψουν στην κατοικία τους.

Πλέον, το βάρος πέφτει στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διεξάγουν εντατικές έρευνες προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συντριβή.