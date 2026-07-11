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Μια μοναδική γιορτή πολυπολιτισμικότητας, παράδοσης και αυθεντικής ελληνικής διασκέδασης ξεδιπλώνεται στη Γερμανία.
Το Ελληνικό Θερινό Φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικά από τις 10 έως και τις 12 Ιουλίου, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική «ψυχή» και η μεσογειακή χαρά της ζωής μπορούν να γεφυρώσουν αποστάσεις και να ενώσουν ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Δείτε το βίντεο:
Ένα φεστιβάλ-λατρεία που ξεκίνησε το 2017
Αυτό που ξεκίνησε δειλά το 2017, προσελκύοντας περίπου 1.000 επισκέπτες, έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα πραγματικό φεστιβάλ-λατρεία για τη Στουτγάρδη-Φάιχινγκεν.
Το Ελληνικό Σχολείο του Βάιχινγκεν, σε απόλυτη συνεργασία με τη διεύθυνση του εμπορικού κέντρου SchwabenGalerie, έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν θεσμό που αναμένεται με ανυπομονησία κάθε χρόνο.
Άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων και ηλικιών γίνονται «ένα», γιορτάζουν μαζί κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, πιάνονται χέρι-χέρι στους παραδοσιακούς χορούς και απολαμβάνουν την ξεχωριστή ατμόσφαιρα φιλοξενίας στην καρδιά της γερμανικής περιοχής.
Γαστρονομικό ταξίδι με σουβλάκι, σπανακόπιτα και φραπέ
Η Schwabenplatz έχει πλημμυρίσει από μυρωδιές και γεύσεις που θυμίζουν ελληνικό νησί. Οι διοργανωτές έχουν μεριμνήσει ώστε οι επισκέπτες να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Το μενού περιλαμβάνει:
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Λαχταριστά, φρεσκοψημένα σουβλάκια στα κάρβουνα.
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Παραδοσιακή, σπιτική σπανακόπιτα.
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Δροσερό και κρεμώδες τζατζίκι.
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Τον απόλυτο ελληνικό καλοκαιρινό καφέ, τον φραπέ.
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Παραδοσιακές γλυκές σπεσιαλιτέ.
Ζωντανή μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και… «Ώπα!»
Η αρχή έγινε το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, με τη ζωντανή μουσική κάτω από τα αστέρια να δημιουργεί μια φανταστική, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, δίνοντας το σύνθημα για το τι θα ακολουθούσε.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η σκηνή του φεστιβάλ φιλοξενεί παραστάσεις παραδοσιακών χορών από διάφορους ελληνικούς συλλόγους της Γερμανίας, ντυμένους με παραδοσιακές φορεσιές, οι οποίοι παρασύρουν το κοινό στους ρυθμούς του μπάλλου, του συρτακίου και του καλαματιανού, δημιουργώντας μια αυθεντική ατμόσφαιρα διακοπών.
Το φεστιβάλ συνεχίζει τις πύλες του το Σάββατο 11 Ιουλίου και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 11:00 το πρωί στην Schwabenplatz. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η πρόσκληση ανοιχτή για όλους όσοι θέλουν να φωνάξουν ένα δυνατό… ΟΠΑ!