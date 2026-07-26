Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές Αρχές μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα της Οδού Christopher, με την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει πλέον ανοιχτά την υπόθεση ως στοχευμένη επίθεση.

Πιο συγκεκριμένα ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο ο δράστης να βρει μιμητές στο μέλλον.

Σημειώνεται πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Από τη βίαιη πρόσκρουση έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 29 άτομα, με τρία από αυτά να νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».

Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί.

Μερτς: Είμαστε περισσότεροι και πιο δυνατοί

«Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προσερχόμενος σε έκτακτη Θεία Λειτουργία στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση.

«Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί και στέκουμε ενωμένοι στη χώρα μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία, την ανοιχτή κοινωνία, τον φιλελευθερισμό της ζωής μας και της κοινωνίας μας με όλα όσα μπορούμε να κάνουμε – και θα το κάνουμε μαζί», δήλωσε ο κ. Μερτς έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Βερολίνο και πρόσθεσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το δηλητήριο κατά της ελευθερίας μας να εξαπλωθεί περισσότερο στην κοινωνία μας». Πέρα από κάθε κομματική διαφορά, τόνισε, «θα υπερασπιστούμε την ελευθερία της κοινωνίας μας και όλοι μπορούν να βασιστούν σε αυτό». Ο καγκελάριος υποσχέθηκε ακόμη ότι ο δράστης θα συλληφθεί «το συντομότερο δυνατό». Θα αποφασίσουμε «με σύνεση, αλλά και με αποφασιστικότητα, αλλά αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν θέση στην καρδιά της κοινωνίας μας», υπογράμμισε, σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο.