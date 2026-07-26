Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχτηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γερμανίας, όταν ένα όχημα εμβόλισε συγκεντρωμένο πλήθος στο πάρκο Tiergarten, αφήνοντας πίσω του θύματα.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα ενόσω βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Οδού Christopher, τη μεγάλη γιορτή που είναι αφιερωμένη στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα BILD, περιέγραψαν πως το όχημα που σκόρπισε τον θάνατο ήταν ένα λευκό βαν. Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε μόνο όταν αυτό προσέκρουσε πάνω σε ένα δέντρο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό απολογισμό: ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 14 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός του βαν, αμέσως μετά την πρόσκρουση, βγήκε από το όχημα και τράπηκε σε φυγή. Οι Αρχές εξαπέλυσαν ευρύτατη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, τονίζοντας πως ο δράστης θα εντοπιστεί «με κάθε δυνατό μέσο».

Λίγο αργότερα, στα social media αναρτήθηκε βίντεο που δείχνει τις Αρχές να συλλαμβάνουν έναν άνδρα:

Άμεση διακοπή των εκδηλώσεων

Μετά το χτύπημα, οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν μαζικά στο σημείο και προχώρησαν σε άμεση διακοπή της εκδήλωσης. Παράλληλα, δόθηκε σαφής εντολή στο σοκαρισμένο πλήθος να εκκενώσει άμεσα την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών και των ερευνητικών ομάδων.