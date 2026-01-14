Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ (φωτό) έκρινε χθες Τρίτη (13/1) ότι η ηγεσία του Ιράν έχει απολέσει κάθε «νομιμοποίηση», επικαλούμενος τη βίαιη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκρινε πως ένα καθεστώς που μπορεί να καταστείλει τις διαδηλώσεις μόνο με τη χρήση θανατηφόρας βίας δείχνει πως βρίσκεται «στο τέλος» του.

Επέμεινε πως η ιρανική κυβέρνηση έχει «χάσει κάθε νομιμοποίηση» και το «δικαίωμα» να κυβερνά. Υποστήριξε πως η βία σε βάρος των πολιτών είναι άνευ προηγουμένη και πέρα από τα όρια της βαναυσότητας.

Ακόμη, ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, «τρομοκρατική οργάνωση», εξαιτίας αυτού που χαρακτήρισε ρόλο-κλειδί στην καταστολή των κινητοποιήσεων.

Ανέφερε πως συζήτησε το ζήτημα με ευρωπαίους συναδέλφους του και με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χθες, ωστόσο αναγνώρισε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συναίνεση στην ΕΕ.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ισχύουσες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης έχουν αντίκτυπο και διαβεβαίωσε πως προσωπικά δεν έχει επαφή με την ιρανική κυβέρνηση. «Αυτό το καθεστώς πρέπει να απομονωθεί», δικαιολόγησε.

Καταφέρθηκε εναντίον της συνεργασίας του Ιράν και της Ρωσίας, αλλά και της Κίνας, χαρακτηρίζοντας την τριάδα χωρών αυτή «υπεύθυνη για μεγάλο μέρος της δυστυχίας στον κόσμο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ