Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών, ερευνούν οι αρχές το περιστατικό με αυτοκίνητο που έπεσε σκοπίμως επάνω σε ομάδα ανθρώπων σε περιοχή του Ανόβερου στη Γερμανία. Τρία άτομα τελούν ήδη υπό κράτηση, ενώ δεν αποκλείονται και περαιτέρω συλλήψεις.

Σύμφωνα με τη Ραδιοτηλεόραση Βόρειας Γερμανίας NDR, τα εμπλεκόμενα μέρη ανήκουν σε οικογένειες, μέλη των οποίων είναι ήδη σεσημασμένα για διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με τη δράση συμμοριών.

Το βράδυ της Δευτέρας (26/10), ένα αυτοκίνητο έπεσε σκοπίμως επάνω σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο, με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να επιχειρεί να τους ξαναχτυπήσει. Στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούσαν τακτικό έλεγχο της κυκλοφορίας και εμπόδισαν τον οδηγό να επαναλάβει την επίθεση. Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν, αλλά οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους, το οποίο το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, αλλά κανένας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.