Εκρηκτική είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων και στη Γερμανία. Μάλιστα το πετρέλαιο κίνησης Diesel έχει ξεπεράσει και την αμόλυβδη βενζίνη!

Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, οι τιμές των καυσίμων άρχισαν να ανεβαίνουν και στη Γερμανία, όπως και στις υπόλοιπες χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε 48 ώρες, οι τιμές έφτασαν κατά μέσο όρο τα 1,72 ευρώ για το ντίζελ και τα 1,74 ευρώ για τη σούπερ βενζίνη Ε10 (με ανανεώσιμη αιθανόλη 10%). Αυτά ήταν ήδη τα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2024.

Τις τελευταίες ημέρες οι τιμές πήραν την… ανιούσα, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 2 ευρώ ανά λίτρο!

Δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες με τις τιμές αυτή τη στιγμή στη Γερμανία:














