Η Ρωσία ενδέχεται να εκτοξεύσει δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή πριν από το τέλος του 2026, σύμφωνα με κοινή έρευνα των γερμανικών δικτύων WDR, NDR και της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, που επικαλούνται εκτιμήσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτικών αξιωματούχων.

Κατά το ρεπορτάζ, σχετικές προειδοποιήσεις έχουν διαβιβαστεί σε χώρες του ΝΑΤΟ. Στη Γερμανία, ειδικοί της Bundeswehr φέρονται να έχουν ενημερώσει τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Ο «Sputnik-S» και το ενδεχόμενο εκτόξευσης τον Δεκέμβριο

Ο δορυφόρος, με την ονομασία «Sputnik-S», φέρεται να έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά εδώ και χρόνια και να φυλάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Σύμφωνα με την έρευνα, προειδοποιήσεις που κυκλοφόρησαν στις αρχές Νοεμβρίου ανέφεραν δυνατότητα εκτόξευσης μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Η γερμανική Διαστημική Διοίκηση θεωρεί πιθανή την εκτόξευσή του ακόμη και τον Δεκέμβριο, ενώ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να καταστεί επιχειρησιακά έτοιμος σύντομα μετά την τοποθέτησή του σε τροχιά.

Πρόκειται για πληροφορίες και εκτιμήσεις που μεταφέρουν τα γερμανικά μέσα, όχι για επιβεβαιωμένη εκτόξευση. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα των δημοσιογράφων, επικαλούμενο την εμπιστευτικότητα των εσωτερικών διαβουλεύσεων.

NEW: Western intelligence agencies believe Russia could launch a nuclear-armed satellite into space before the end of 2026. The satellite, reportedly named Sputnik-S, has allegedly been stored near Moscow for years and could be launched as early as December. Germany’s military has warned that a nuclear detonation in space could disable large numbers of satellites, disrupting GPS, communications, banking and power systems. U.S. military intelligence says there would be few effective countermeasures once the weapon enters orbit. Russia denies the allegations, calling them part of a propaganda campaign. Source: Tagesschau — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Τι θα σήμαινε μια πυρηνική έκρηξη σε τροχιά

Η ανησυχία αφορά την πιθανότητα καταστροφής ή αχρήστευσης δορυφόρων. Το WDR μεταφέρει εκτίμηση του επικεφαλής της αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης, Στίβεν Γουάιτινγκ, σύμφωνα με την οποία μια τέτοια έκρηξη θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το ένα τρίτο των δορυφόρων χαμηλής τροχιάς μέσα στις πρώτες ώρες ή ημέρες, με πρόσθετες απώλειες τους επόμενους μήνες.

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η εγκατάσταση πυρηνικού όπλου σε τροχιά θα παραβίαζε τη Συνθήκη για το Διάστημα του 1967.

Οι επιπτώσεις ενός εκτεταμένου δορυφορικού αποκλεισμού θα ξεπερνούσαν το στρατιωτικό πεδίο. Σε χωριστό σκέλος της έρευνας, τα γερμανικά μέσα εξετάζουν τις εξαρτήσεις της καθημερινότητας από δορυφορικές υπηρεσίες: πλοήγηση, τραπεζικές συναλλαγές, δίκτυα ηλεκτρισμού και κινητής τηλεφωνίας.

Για τις ένοπλες δυνάμεις, οι απώλειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αναγνώριση στόχων, τις επικοινωνίες και τη λειτουργία οπλικών συστημάτων. Η έρευνα εντοπίζει επίσης ελλείψεις στη γερμανική προετοιμασία για μια εκτεταμένη διακοπή δορυφορικών υπηρεσιών, με ειδικούς να ζητούν καλύτερη καταγραφή των κρίσιμων εξαρτήσεων.

BREAKING: Western intelligence agencies believe Russia could launch a nuclear-armed satellite into orbit as early as December 2026, potentially threatening thousands of satellites worldwide, according to a new investigation by German broadcaster Tagesschau. The satellite named Sputnik-S is believed to have been fully constructed and stored near Moscow for several years. Intelligence warnings shared with NATO countries indicate that it could be launched within the next 60 days. German military experts warn that a nuclear explosion in space could cause catastrophic damage to satellites. US Space Command chief General Stephen Whiting estimates that around one-third of satellites in low Earth orbit could fail within hours or days, with further failures occurring over the following months. The consequences could extend far beyond space. GPS navigation, banking systems, mobile communications, power grids and military networks could all face serious disruptions. US military intelligence warns that once such a weapon reaches orbit, there would be few effective ways to stop it from being used. — Current Report (@Currentreport1) November 23, 2026

Η απάντηση της ρωσικής πρεσβείας

Η ρωσική πρεσβεία, απαντώντας στα ερωτήματα των δημοσιογράφων, δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για τις περιγραφόμενες ενέργειες και απέρριψε τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και μέρος προπαγανδιστικής εκστρατείας.

Υποστήριξε ότι οι ρωσικές δραστηριότητες εξερεύνησης και αξιοποίησης του διαστήματος συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και εξυπηρετούν αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.