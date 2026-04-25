Γερμανικές ναυτικές μονάδες θα αναπτυχθούν στη Μεσόγειο στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη ανάπτυξη στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

‼️🇩🇪 Germany is preparing to deploy naval warships to the Mediterranean ahead of a possible mission in the Strait of Hormuz. Berlin is moving ships into position while awaiting parliamentary approval, signaling growing European concern over rising tensions in the Middle East.… pic.twitter.com/lvgwAmWo5i — Defense Intelligence (@DI313_) April 25, 2026



Θα αναπτυχθούν ένα ναρκαλιευτικό καθώς και πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού, δήλωσε ο Πιστόριους στην εφημερίδα Rheinische Post, σε σχόλιά του που δημοσιεύονται σήμερα. Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα αναχωρήσουν τα πλοία.

Der Verteidigungsminister entsendet drei Schiffe, um einen Einsatz in der Straße von Hormus vorzubereiten. Voraussetzung für die Mission ist ein Ende der Kampfhandlungen. https://t.co/mtrwAWAvv1 — DIE ZEIT (@zeitonline) April 24, 2026

Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη περιλαμβάνουν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του διεθνούς δικαίου και εντολή από την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, την Μπούντεσταγκ, δήλωσε ο Πιστόριους.

Ο υπουργός επαίνεσε τις ναυτικές δυνατότητες της Γερμανίας όσον αφορά τη ναρκαλιεία, λέγοντας πως η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο, μέσα στο ΝΑΤΟ στον τομέα αυτό.

Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecekhttps://t.co/pSza4smUOi — Milat Gazetesi (@MilatGazete) April 25, 2026

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει πως η χώρα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια πολυεθνή αποστολή για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ, κατά προτίμηση με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ.

Η Γερμανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει για να εξασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ με επιχειρήσεις ναρκαλιείας και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς.