Η γερμανική εταιρεία τσιμέντου Heidelberg Materials απέρριψε την Παρασκευή τους ισχυρισμούς του ΟΗΕ ότι θυγατρική της εμπλέκεται σε δραστηριότητες κατασκευής ισραηλινού οικισμού στην Δυτική Όχθη.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τη γερμανική εταιρεία τσιμέντου σε κατάλογο εταιρειών οι οποίες εμπλέκονται σε δραστηριότητες κατασκευής οικισμών στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη. Στην περίπτωση της Heidelberg Materials πρόκειται για τη θυγατρική της στο Ισραήλ, την Hanson και η μητρική εταιρία έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη» καταγραφή. «H Hanson Israel δεν λειτουργεί καμία εγκατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ», δήλωσε εκπρόσωπός της και πρόσθεσε ότι το 2023 η εταιρία ανέστειλε όλες τις εργασίες της στο λατομείο Ναχάλ Ραμπά, καθώς και στα συνδεδεμένα με αυτά εργοστάσια ασφάλτου και έτοιμου σκυροδέματος. «Οι εγκαταστάσεις της Ναχάλ Ραμπά θα παραμείνουν κλειστές», διαβεβαίωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Το λατομείο βρίσκεται στην κατεχόμενη περιοχή της Δυτικής Όχθης, όπου οι ισραηλινοί οικισμοί θεωρούνται παράνομοι, σύμφωνα με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέθεσε ήδη το 2016 στο Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συντάξει και να ενημερώνει κατάλογο με εταιρίες που εμπλέκονται σε τέτοια έργα, με στόχο τη δημιουργία διαφάνειας. Οι περισσότερες από τις εταιρίες στον κατάλογο εδρεύουν στο Ισραήλ, αν και κάποιες είναι αμερικανικές, ισπανικές και βρετανικές.

Νωρίτερα, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να προσαρτήσει τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, π.χ. στη Δυτική Όχθη. «Πρώτα απ ‘όλα, φυσικά χαιρετίζουμε αυτές τις δηλώσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Γιόζεφ Χιντερζέχερ. «Ταυτόχρονα», πρόσθεσε, «εξακολουθεί φυσικά να υπάρχει ανησυχία και εκφράζουμε αυτήν την ανησυχία στους Ισραηλινούς εταίρους μας, ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, καθώς και η κατασκευή οικισμών στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, παραμένουν σημαντικό εμπόδιο για μια λύση δύο κρατών».