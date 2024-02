Η Γερμανία στέλνει σήμερα μια ισχυρή φρεγάτα με εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας για να ενταχθεί στη ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία θα αρχίσει στα μέσα Φεβρουαρίου για την προστασία των εμπορικών πλοίων από επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής των Χούθι στην Υεμένη.

German frigate “Hessen” will sail to the Red Sea to confront Yemeni Houthis

Today, 240 Bundeswehr soldiers will leave the Wilhelmshaven navy base on the frigate “Hesse” for the Red Sea region to conduct an operation against the Yemeni Houthis. In addition, two helicopters,… pic.twitter.com/aSL6HswECS

— NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2024