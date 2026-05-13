Το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας εξέφρασε σήμερα την καθησυχαστική του θέση αναφορικά με την αυξανόμενη παρουσία ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Θάλασσα της Βαλτικής, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Εκπρόσωπος του υπουργείου, σε δηλώσεις του από το Βερολίνο, τόνισε ότι η κινητικότητα αυτή δεν προκαλεί ανησυχία στις γερμανικές αρχές, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί κάτι το ασυνήθιστο που να παρεκκλίνει από τις συνήθεις ναυτικές πρακτικές. Σύμφωνα με τη γερμανική πλευρά, οι κινήσεις του ρωσικού στόλου στην περιοχή παρακολουθούνται στενά, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ενέργειες της Μόσχας παραβιάζουν το διεθνές ναυτικό δίκαιο ή τα καθιερωμένα πρωτόκολλα.

Η στάση αυτή του Βερολίνου αποπνέει ψυχραιμία, με το υπουργείο να επισημαίνει ότι η παρουσία ναυτικών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα αποτελεί μέρος της ευρύτερης γεωπολιτικής δραστηριότητας, χωρίς να υποδηλώνει απαραίτητα μια άμεση κλιμάκωση ή απειλή.

Η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Βαλτική παραμένει προτεραιότητα, με το Βερολίνο να επιβεβαιώνει ότι όλες οι ενέργειες στην περιοχή συνεχίζουν να αξιολογούνται βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει τη διεθνή ναυσιπλοΐα.