Με αιχμές για τη διεθνή ασφάλεια, σαφείς αποστάσεις από την άκρα δεξιά και μηνύματα για βαθιές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς μίλησε στο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (CDU).

Μεταξύ άλλων προειδοποίησε πως «όποιος σήμερα ακολουθεί έναν αφελή ειρηνισμό, προωθεί τους πολέμους του αύριο».

Πιο συγκεκριμένα, απευθυνόμενος σε περίπου 1.000 συνέδρους, παρουσία και της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ο κ. Μερτς έθεσε στο επίκεντρο την εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι «η τάξη που βασίζεται σε κανόνες δεν υπάρχει πλέον» και ότι η Ευρώπη «πρέπει να μάθει να μιλά τη γλώσσα της ισχύος».

Ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «εγκληματική» τη Ρωσία, ενώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσε ότι «αποσύρονται σταδιακά ως εταίρος», παραμένουν όμως «φίλοι» που πρέπει να διατηρηθούν κοντά στην Ευρώπη. «Ο σεβασμός του νόμου είναι δύναμη και όχι αδυναμία», τόνισε, καλώντας την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη μοίρα της.

Ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Κίνα, αναγνώρισε τις μεγάλες διαφορές αξιών μεταξύ Ευρώπης και Πεκίνου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Γερμανία δεν μπορεί να υπάρξει απομονωμένη και χρειάζεται οικονομικές σχέσεις με ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, επανέλαβε τη σημασία της διατλαντικής σχέσης, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες της Ευρώπης είναι πιο κοντά σε εκείνες των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Μερτς διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο. «Στεκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι ο «αφελής ειρηνισμός» ενέχει κινδύνους για το μέλλον.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στην άμυνα και την οικονομία, καθώς και για νέες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.