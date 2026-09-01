Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε τη Δευτέρα πως δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, παρότι η ρωσική κυβέρνηση συμμετέχει στη σύνοδο των ΥΠΟΙΚ των χωρών μελών της G20 που διεξάγεται στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ.

«Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, είδαμε άλλη μια κλιμάκωση των επιθέσεων», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ. «Δεν μπορείς έτσι απλά να επιστρέψεις στην κανονικότητα», συμπλήρωσε και εξήγησε πως θεωρεί ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμπεται με την υποδοχή του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ στη σύνοδο.

«Βρίσκω αρκετά ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμφθηκε με την υποδοχή του Ρώσου υπουργού Οικονομικών εδώ», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ σε δημοσιογράφους στο Άσβιλ, διευκρινίζοντας πως θα περίμενε από τους οικοδεσπότες να καθιστούσαν σαφές πως ο Σιλουάνοφ δεν θα γινόταν δεκτός όπως κάθε άλλος προσκεκλημένος.