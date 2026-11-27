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Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες τους χθες Πέμπτη σχετικά με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.
Ο Γέτεν είπε πως εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να παρουσιάσει μια βελτιωμένη πρόταση σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό, η οποία θα συζητηθεί σε «πιο εντατικές» διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο.