Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες τους χθες Πέμπτη σχετικά με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ο Γέτεν είπε πως εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να παρουσιάσει μια βελτιωμένη πρόταση σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό, η οποία θα συζητηθεί σε «πιο εντατικές» διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο.