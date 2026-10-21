Τους τίτλους τέλους μιας ολόκληρης εποχής για τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών τεχνών σηματοδοτεί η επίσημη ανακοίνωση της Getty Images ότι κήρυξε πτώχευση ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμενόταν έπειτα από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τεράστιου χρέους του αμερικανικού πρακτορείου φωτογραφιών, η οποία προβλέπει την ολοκληρωτική απόσυρσή του από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η νομική διαδικασία ξεκίνησε ενόψει της επίσημης έγκρισης και αποτελεσματικότερης εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Για δεκαετίες, η Getty Images αποτελούσε τον απόλυτο κυρίαρχο στην παγκόσμια αγορά stock φωτογραφιών και βίντεο, αποκομίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια από τις συνδρομές επιχειρήσεων και μέσων ενημέρωσης.

Μόλις το 2022, η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο με την αποτίμησή της να φτάνει το αστρονομικό ποσό των 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Getty Images filed for Chapter 11 bankruptcy on Wednesday, formalizing restructuring plans unveiled more than a week ago as part of its move to go private. https://t.co/wQEb0nGl8B — Reuters Legal (@ReutersLegal) October 21, 2026

Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Η ραγδαία εισβολή των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης ανέτρεψε τα πάντα μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Εργαλεία που δημιουργούν υψηλής ποιότητας εικόνες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πίεσαν ασφυκτικά τις πλατφόρμες της Getty, όπως το Getty Images και το iStock, εξανεμίζοντας σταδιακά τα έσοδά της.

Οι δικαστικές διαμάχες και το ναυάγιο με τη Shutterstock

Στην προσπάθειά της να αμυνθεί, η Getty Images προσέφυγε στη δικαιοσύνη μηνύοντας την εταιρεία Stability AI, δημιουργό του Stable Diffusion, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια προστατευμένες φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη της για την εκπαίδευση του μοντέλου AI χωρίς άδεια.

Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν σε μεγάλο βαθμό εναντίον της.

Τα προβλήματα συσσωρεύτηκαν όταν κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση με την ανταγωνίστρια Shutterstock. Η εξέλιξη αυτή άφησε την Getty αντιμέτωπη με ένα υπέρογκο χρέος ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έναν ασταμάτητο ανταγωνισμό από την τεχνητή νοημοσύνη.

Getty Images files Chapter 11, Koch-backed restructuring targets year-end

https://t.co/lEr7HKeUN9 — Economic Times (@EconomicTimes) October 21, 2026

Το τέλος της χρηματιστηριακής πορείας

Μέχρι τον Αύγουστο, η εταιρεία είχε ήδη αποσύρει τις οικονομικές της προβλέψεις, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία είχε κατακρημνιστεί από τα 4,8 δισ. στα μόλις 20,74 εκατομμύρια δολάρια.

Βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η οικογένεια Getty και η Koch Equity Development θα αποκτήσουν πλέον το 100% της εναπομείνασας εταιρείας, βγάζοντάς την οριστικά από το Χρηματιστήριο.

Η περίπτωση της Getty Images καταγράφεται πλέον ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο ταχύτατα η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποδιοργανώσει και να καταστρέψει μια παραδοσιακή επιχείρηση δισεκατομμυρίων.